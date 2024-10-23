У столиці Туреччини Анкарі 23 жовтня стався теракт біля заводу аерокосмічної компанії TUSAŞ Попередньо відомо про загиблих та поранених.
Про це повідомив очільник МВС Туреччини Алі Ерлікая у соцмережі Х.
"На жаль, у нас є загиблі та поранені після теракту. Громадськість буде проінформована про розвиток подій. Просимо взяти до уваги заяви офіційних джерел", — повідомив Ерлікая.
Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: Şehit ve yaralılarımız var!https://t.co/AseT8n3pC8 pic.twitter.com/S3wRPAwfeD— Aydınlık (@AydinlikGazete) October 23, 2024