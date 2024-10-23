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У Туреччині біля заводу аерокосмічної компанії TUSAŞ стався теракт

За попередніньою інформацією є загиблі та поранені.

У столиці Туреччини Анкарі 23 жовтня стався теракт біля заводу аерокосмічної компанії TUSAŞ Попередньо відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомив очільник МВС Туреччини Алі Ерлікая у соцмережі Х. 

"На жаль, у нас є загиблі та поранені після теракту. Громадськість буде проінформована про розвиток подій. Просимо взяти до уваги заяви офіційних джерел", — повідомив Ерлікая.

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