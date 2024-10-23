У Ла-Манші знову потонув човен з мігрантами. Дві людини загинули, 46 врятовано

Дві людини загинули після того, як сьогодні вранці у Ла-Манші затонув човен з мігрантами. Про це пише The Guardian з посиланням на французьку владу.
Французька морська префектура Ла-Маншу та Північного моря повідомила, що інцидент стався біля узбережжя Кале. 46 людей вдалося врятувати.
Рятувальну операцію розпочали після того, як у морі виявили рятувальний жилет. Спочатку знайшли 48 осіб. Невідкладну медичну допомогу надали двом непритомним людям, доставленим на борт корабля Minck. Пізніше лікарі у Кале підтвердили їхню смерть.
У рятувальній операції задіяли два човни та гелікоптер разом із бригадою медиків. Тривають пошуки тих, хто все ще може бути в морі.
Прокуратура муніципалітету Булонь-сюр-Мер почала розслідування.
Цього року французька берегова охорона повідомила про 47 смертей мігрантів у каналі.
- Попередній інцидент у Ла-Манші з мігрантами стався п'ять днів тому, коли внаслідок затоплення човна загинула дитина. DW тоді писало, що кількість мігрантів, які загинули під час спроби перетнути Ла-Манш у 2024 році, досягла щонайменше 52 осіб. Це є рекордом з 2018 року.
- За даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, з 1 січня цього року понад 26 000 мігрантів висадилися на берегах Сполученого Королівства.