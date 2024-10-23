​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
ГоловнаСвіт

У жовтні угорська опозиція обігнала партію Орбану серед виборців, які визначилися

Опозиційний лідер Петер Мадяр останніми місяцями приваблював великі натовпи на мітинги своєї партії “TISZA”, на яких він звинувачував уряд у корупції та управлінні пропагандистською машиною.

У жовтні угорська опозиція обігнала партію Орбану серед виборців, які визначилися
Віцепрезидент найсильнішої опозиційної партії Угорщини “Повага і свобода” (TISZA) Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Вперше за 14 років опозиційна “Партія Поваги і Свободи” (TISZA) обігнала партію “Фідес” прем'єр-міністра Віктора Орбана, пише Reuters з посиланням на результати опитування.

Опитування дослідницького центру 21, що базується в Будапешті, і опубліковане місцевим ЗМІ Partizan, показало, що “TISZA” має 42% підтримки у першій половині жовтня серед виборців, що визначилися, а “Фідес” поступився з 40%. 

Однак якщо говорити про населення Угорщини загалом, “Фідес” все ще лідирує з підтримкою 29%, а "Тиса" має 26%.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Пізніше сьогодні Орбан виступить з нагоди річниці антирадянського повстання в Угорщині 1956 року, яке було жорстоко придушене Червоною армією. У вересні його радник викликав обурення, припустивши, що “Угорщина досягла б кращих результатів, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року”. Він також критикував боротьбу України проти російських сил. Націоналіст Орбан зреагував на заяву, сказавши, що “двозначні” слова його помічника були помилкою, тоді як лідер угорської опозиції Петер Мадяр засудив їх як “зрадницькі”.

Політичний новачок Мадяр колишній урядовий інсайдер, останніми місяцями приваблював великі натовпи на мітинги своєї нової партії “TISZA”, на яких він звинувачував уряд у корупції та управлінні пропагандистською машиною.

Уряд відкидає звинувачення, але Мадяр використав розчарування виборців Орбаном, який зіткнувся з декількома проблемами протягом останніх місяців, зокрема економічними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies