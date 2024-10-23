У жовтні угорська опозиція обігнала партію Орбану серед виборців, які визначилися

Опозиційний лідер Петер Мадяр останніми місяцями приваблював великі натовпи на мітинги своєї партії “TISZA”, на яких він звинувачував уряд у корупції та управлінні пропагандистською машиною.

Вперше за 14 років опозиційна “Партія Поваги і Свободи” (TISZA) обігнала партію “Фідес” прем'єр-міністра Віктора Орбана, пише Reuters з посиланням на результати опитування.

Опитування дослідницького центру 21, що базується в Будапешті, і опубліковане місцевим ЗМІ Partizan, показало, що “TISZA” має 42% підтримки у першій половині жовтня серед виборців, що визначилися, а “Фідес” поступився з 40%.

Однак якщо говорити про населення Угорщини загалом, “Фідес” все ще лідирує з підтримкою 29%, а "Тиса" має 26%.

Пізніше сьогодні Орбан виступить з нагоди річниці антирадянського повстання в Угорщині 1956 року, яке було жорстоко придушене Червоною армією. У вересні його радник викликав обурення, припустивши, що “Угорщина досягла б кращих результатів, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року”. Він також критикував боротьбу України проти російських сил. Націоналіст Орбан зреагував на заяву, сказавши, що “двозначні” слова його помічника були помилкою, тоді як лідер угорської опозиції Петер Мадяр засудив їх як “зрадницькі”.

Політичний новачок Мадяр колишній урядовий інсайдер, останніми місяцями приваблював великі натовпи на мітинги своєї нової партії “TISZA”, на яких він звинувачував уряд у корупції та управлінні пропагандистською машиною.

Уряд відкидає звинувачення, але Мадяр використав розчарування виборців Орбаном, який зіткнувся з декількома проблемами протягом останніх місяців, зокрема економічними.