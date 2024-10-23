Великобританія додатково профінансує Коаліцію морських сил на £120 мільйонів

Також Велика Британія і Норвегія шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб спільно фінансувати сотні інших проектів.

Велика Британія виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 156 мільйонів доларів) на фінансування Коаліції морських сил.

Як йдеться на сайті британського уряду, також країна шукає партнерів, з якими могла б спільно профінансувати постачання сотень повітряних і безекіпажних катерів, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору в Чорному морі.

Велика Британія і Норвегія шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб спільно фінансувати сотні інших проектів.

Фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі. За останні три місяці росіяни майже 60 разів атакували порти, цивільні судна й зерносховища на півдні України.

Як зазначив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі підкреслюють, що Путін готовий поставити глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися.

"Таким чином він завдає шкоди мільйонам вразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, щоб спробувати взяти верх у своїй варварській війні", – сказав Стармер.

У британському уряді нагадали, що до нещодавніх пакетів допомоги Україні вже увійшли десятки амфібійних всюдиходів і рейдових кораблів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони і річкових операцій, а також сотні тисяч боєприпасів до кулеметів.

У грудні минулого року Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів. Її функцією є постачання кораблів та транспортних засобів для зміцнення здатності України діяти на морі.