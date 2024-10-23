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Великобританія додатково профінансує Коаліцію морських сил на £120 мільйонів

Також Велика Британія і Норвегія шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб спільно фінансувати сотні інших проектів.

Великобританія додатково профінансує Коаліцію морських сил на £120 мільйонів
Фото: Державна прикордонслужба

Велика Британія виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 156 мільйонів доларів) на фінансування  Коаліції морських сил.

Як йдеться на сайті британського уряду, також країна шукає партнерів, з якими могла б спільно профінансувати постачання сотень повітряних і безекіпажних катерів, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору в Чорному морі.

Велика Британія і Норвегія шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб спільно фінансувати сотні інших проектів.

Фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі. За останні три місяці росіяни майже 60 разів атакували порти, цивільні судна й зерносховища на півдні України.

Як зазначив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі підкреслюють, що Путін готовий поставити глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися. 

"Таким чином він завдає шкоди мільйонам вразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, щоб спробувати взяти верх у своїй варварській війні", – сказав Стармер. 

У британському уряді нагадали, що до нещодавніх пакетів допомоги Україні вже увійшли десятки амфібійних всюдиходів і рейдових кораблів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони і річкових операцій, а також сотні тисяч боєприпасів до кулеметів.

У грудні минулого року Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів. Її функцією є постачання кораблів та транспортних засобів для зміцнення здатності України діяти на морі.

  • У вересні Британія виділила Україні новий пакет допомоги на понад 600 млн фунтів стерлінгів. До кінця року Київ має отримати сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.
  • Також Сполучене Королівство надасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (3 мільярда доларів) у вигляді кредиту, гарантією якого будуть заморожені російські кошти.
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