Байден публічно закликав "посадити" Трампа

Під час виступу у Нью-Гемпширі чинний президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "загрозою для демократії" та закликав його "посадити".

Як пише Reuters, господар Білого дому вжив одне з улюблених гасел республіканця під час кампанії 2016 року - тоді мільярдер закликав "посадити її" (lock her up), говорячи про свою опонентку Гілларі Клінтон.

Байден вжив ті самі слова, але згодом уточнив, що мав на увазі політичні методи. Вислів "lock up politically" має вже зовсім інше значення - "політично ізолювати". Проте зрозуміло, що демократ натякав на 34 кримінальні справи, які досі розглядаються проти Трампа в американських судах.

Цікаво, що кандидатка у президенти Камала Гарріс зазвичай просить натовп на своїх мітингах не скандувати "lock him up", стверджуючи, що це компетенція Департаменту юстиції.

Трамп неодноразово стверджував, що кримінальні справи проти нього - це політичне переслідування з боку демократів.