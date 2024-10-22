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Розвідка США вважає, що Росія, Китай та Іран можуть сприяти протестам у країні після президентських виборів

Цього разу ворожі агенти краще підготовлені після того, як отримали уроки після попередніх виборів у США.

Розвідка США вважає, що Росія, Китай та Іран можуть сприяти протестам у країні після президентських виборів
вибори у США
Фото: The Guardian

Росія, Китай та Іран мають намір розпалювати ворожнечу в американському суспільстві перед президентськими виборами 5 листопада. Також ці країни можуть розглянути можливість спровокувати протести у США після виборів, пише Reuters із посиланням на розвідку.

Іноземні суб'єкти можуть розглядати можливість застосування фізичних загроз і насильства і з великою ймовірністю проводити операції з дезінформації, щб створити невизначеність і підірвати виборчий процес, вважають в американській розвідці.

Джерела агенції зауважили, що впливові особи, «особливо з Росії, Ірану та Китаю», винесли уроки з попередніх виборів у США і тепер краще підготовлені до використання можливостей для розпалювання безладів. Йдеться, зокрема, не лише про насильство, фізичні напади, а й про про інформаційні та кібероперації.

Наразі розвідка США не бачила співробітництва між Росією, Китаєм та Іраном щодо впливу на вибори. У Штатах переконані, що система голосування є достатньо безпечною, щоб недружні країни не змогли вплинути на результат.

Також припускають, що іноземні агенти майже напевно поширюватимуть неправдиві заяви про порушення на виборах після голосування. Вони також можуть використовувати кібератаки і шпигунство для порушення роботи новинних і державних сайтів, щоб спровокувати плутанину щодо результатів виборів, а ще поширювати дезінформацію про підрахунок голосів.

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