​​Син засновника Сінгапуру Лі Куан Ю отримав притулок у Великобританії

Лі Сянь Ян, син покійного Лі Куан Ю, першого прем'єр-міністра Сінгапура, отримав політичний притулок у Британії. Разом з дружиною Лі Сует Ферн він подолав заперечення Міністерства внутрішніх справ Великої Британії щодо отримання статусу біженця, успішно довівши, що їм загрожує переслідування у разі повернення до Сінгапура.

Про це повідомляє The Financial Times.

Подружжя перебуває у вигнанні в Лондоні з 2022 року після початку розслідування щодо них у Сінгапурі.

Після смерті Лі Куан Ю в 2015 році між його дітьми спалахнув конфлікт, у тому числі щодо родового маєтку. Лі Куан Ю неодноразово заявляв, що як тільки його діти переїдуть із сімейного будинку, його слід знести, щоб він не став місцем поклоніння йому. Лі Сянь Ян вимагав виконання цього заповіту, натомість його старший брат, Лі Сянь Лун, який упродовж двадцяти років був прем’єр-міністром Сінгапура, вступав за збереження будинку. У підсумку проти нього почали висувати кримінальні звинувачення, а сам він приєднався до опозиції.

Шукаючи політичного притулку в Британії, Лі Сянь Ян і Лі Сует Ферн стверджували, що їхній брат Лі Сянь Лун використовував державні органи проти їхньої родини, щоб заблокувати будь-який шанс, що їхній син Лі Шенву може розпочати політичну кар'єру в Сінгапурі і стати колись прем'єр-міністром.

Лі Шенву, професор Гарвардського університету, заперечує будь-яку зацікавленість у політичній кар'єрі, але тим не менше вважає себе вигнаним із Сінгапура.

В інтерв’ю The Guardian Лі Сянь Ян, що авторитарний режим, заснований його батьком, обернувся проти нього, оскільки він підтримав опозицію після сімейного розколу.

“Попри високий рівень економічного процвітання Сінгапура, у цьому є темна сторона — репресивний уряд, — сказав він. — Те, що люди думають, що це якийсь рай – це не так. Сінгапур має блискучий фасад, та все ж в основі ми зберігаємо репресивні заходи. І багато з них справді прийшли з часів, коли мій батько був прем’єр-міністром і з часів, коли це була британська колонія”.

Лі Сянь Ян також додав, що “світу необхідно придивитися уважніше, щоб побачити роль Сінгапура як головного посередника в торгівлі зброєю, брудними грошима, наркотиками, криптовалютою”.

Лі Куан Ю, який керував Сінгапуром з 1959 по 1990-й рік, перетворив його з бідної британської колонії в одну з найбільш розвинених економік. Але його правління також призвело до ув'язнення сотень опозиційних діячів, обмеження медіа та соціальних свобод і встановлення однопартійного правління.

Після того, як Лі Куан Ю пішов у відставку в 1990 році, він зберіг значний вплив на посаді старшого міністра до 2004 року. Того року його старший син, Лі Сянь Лун, став прем'єр-міністром. Як і його батько, після своєї відставки він забезпечив собі вплив на владу, ставши старшим міністром уряду.

Human Rights Watch описує політичний режим Сінгапура як “надзвичайно репресивний”.