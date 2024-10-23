​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
ГоловнаСвіт

У Великобританії завершила навчання група українських пілотів

Наступним кроком буде поглиблена підготовка на швидкісних реактивних літаках і навчання на F-16 за допомогою інших країн-партнерів.

У Великобританії завершила навчання група українських пілотів
Валерій Залужний із пілотами-випускниками
Фото: Валерій Залужний у телеграмі

У Великобританії завершила навчання група українських пілотів.

Про це повідомили Королівські військово-повітряні сили Великої Британії та посол України у Великобританії Валерій Залужний.

"Відбувся черговий випуск українських пілотів з початкової льотної підготовки RAF... Наступним кроком буде поглиблена підготовка на швидкісних реактивних літаках і навчання на F-16 за допомогою інших країн-партнерів", – повідомили британські ВПС.

Українські пілоти завершили навчання у Великобританії
Фото: Королівські військово-повітряні сили Великої Британії
Українські пілоти завершили навчання у Великобританії

Залужний зазначив, що був присутнім на урочистому випуску із заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом. Церемонія відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.

"Вкотре хочу підякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на Перемогу...Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших пілотів. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані", – написав Залужний у телеграмі. 

Церемонія випуску українських пілотів у Великобританії
Фото: Королівські військово-повітряні сили Великої Британії
Церемонія випуску українських пілотів у Великобританії

У вересні у Франції завершила підготовку перша група українських пілотів, які навчалися на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies