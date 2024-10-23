Наступним кроком буде поглиблена підготовка на швидкісних реактивних літаках і навчання на F-16 за допомогою інших країн-партнерів.

У Великобританії завершила навчання група українських пілотів.

Про це повідомили Королівські військово-повітряні сили Великої Британії та посол України у Великобританії Валерій Залужний.

"Відбувся черговий випуск українських пілотів з початкової льотної підготовки RAF... Наступним кроком буде поглиблена підготовка на швидкісних реактивних літаках і навчання на F-16 за допомогою інших країн-партнерів", – повідомили британські ВПС.

Фото: Королівські військово-повітряні сили Великої Британії Українські пілоти завершили навчання у Великобританії

Залужний зазначив, що був присутнім на урочистому випуску із заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом. Церемонія відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.

"Вкотре хочу підякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на Перемогу...Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших пілотів. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані", – написав Залужний у телеграмі.

Фото: Королівські військово-повітряні сили Великої Британії Церемонія випуску українських пілотів у Великобританії

У вересні у Франції завершила підготовку перша група українських пілотів, які навчалися на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.