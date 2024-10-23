Британія та Німеччина підпишуть історичну безпекову угоду

Сполучене Королівство та Федеративна республіка Німеччина погодили текст безпекової угоди, яку в британському уряді називають "історичною".

Як пише BBC, сторони зобов'яжуться спільно працювати над створенням далекобійної ракети та ударних дронів. Нова розробка має переважати за точністю та ефективною дистанцією ураження наявні у держав зразки - Storm Shadow і Taurus.

Концерн Rheinmetall відкриє фабрику у Британії для виробництва артилерійських снарядів, що забезпечить 400 робочих місць. Також німецькі розвідувальні літаки здійснюватимуть патрулювання північної Атлантики, вилітаючи з бази у Шотландії.

Британія вже має безпекову угоду із Францією, яка носить назву Договір дому Ланкастерів. Проте з Німеччиною це буде перший подібний пакт.