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У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців

Підозрюваним у продажу своїх голосів загрожують штрафи в розмірі до 2 тисяч доларів.

У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
Фото: EPA/UPG

Генеральний інспекторат поліції Молдови розслідує понад 400 випадків підкупу виборців в ході голосування у першому турі президентських виборів.

Про це повідомляє NewsMaker

Підозрюваним у продажу своїх голосів загрожують штрафи до 37,5 тисяч леїв (понад дві тисячі доларів).

У поліції уточнили, що більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством. Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу. 

Вибори в Молдові

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