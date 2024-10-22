У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців

Підозрюваним у продажу своїх голосів загрожують штрафи в розмірі до 2 тисяч доларів.

Генеральний інспекторат поліції Молдови розслідує понад 400 випадків підкупу виборців в ході голосування у першому турі президентських виборів.

Про це повідомляє NewsMaker.

Підозрюваним у продажу своїх голосів загрожують штрафи до 37,5 тисяч леїв (понад дві тисячі доларів).

У поліції уточнили, що більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством. Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу.

Вибори в Молдові