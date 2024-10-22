У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців

Генеральний інспекторат поліції Молдови розслідує понад 400 випадків підкупу виборців в ході голосування у першому турі президентських виборів.
Про це повідомляє NewsMaker.
Підозрюваним у продажу своїх голосів загрожують штрафи до 37,5 тисяч леїв (понад дві тисячі доларів).
У поліції уточнили, що більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством. Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу.
Вибори в Молдові
- Після обробки 99,64% протоколів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів. Голосування відбудеться 3 листопада.
- Разом із першим туром президентських виборів у Молдові проходив конституційний референдум щодо вступу в Європейський Союз. Прихильники євроінтеграції виграли референдум з відривом у 13 596 голосів. Цей результат забезпечила діаспора, натомість мешканці Молдови переважно виступили проти зближення країни з ЄС.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Вибори у стилі дежавю. Що чекає на Молдову у другому турі президентських виборів?".