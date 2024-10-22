США готуються оголосити новий пакет допомоги на 800 млн для далекобійних спроможностей України

США найближчим часом оголосять новий пакет допомоги Україні на $800 млн. Це буде першим траншем у власне виробництво України далекобійного озброєння, повідомив президент учора Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.
За його словами, він та американський президент Джо Байден домовилися, що зараз пакети допомоги від Штатів надаватимуть часто. Після першого траншу на 800 млн має бути ще один приблизно такого ж обсягу, в 700-800 млн.
"Також обговорювали питання про 8 мільярдів, про які ми домовилися: яка частина з них до кінця року може бути у вітчизняному виробництві. Звісно, хотілося б всі їх отримати", – зазначив президент.
- 21 жовтня під час візиту до Києва голова Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги на 400 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські та інші боєприпаси і протитанкова зброя.
- Після зустрічі з американським міністром Володимир Зеленський розповів, що США готують нову допомогу, потрібну для вироблення в Україні дронів.
- 5 листопада в США відбудуться президентські вибори, змагатися на яких будуть республіканець Дональд Трамп і демократка, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. На тлі наближення виборів українська влада намагається підтримувати відносини з обома кандидатами і заручитися продовженням підтримки США, життєво важливої для боротьби проти окупантів.