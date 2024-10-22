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США готуються оголосити новий пакет допомоги на 800 млн для далекобійних спроможностей України

Після цього пакета очікують на ще один приблизно аналогічного обсягу. 

США готуються оголосити новий пакет допомоги на 800 млн для далекобійних спроможностей України
Фото: СБУ

США найближчим часом оголосять новий пакет допомоги Україні на $800 млн. Це буде першим траншем у власне виробництво України далекобійного озброєння, повідомив президент учора Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, він та американський президент Джо Байден домовилися, що зараз пакети допомоги від Штатів надаватимуть часто. Після першого траншу на 800 млн має бути ще один приблизно такого ж обсягу, в 700-800 млн.

"Також обговорювали питання про 8 мільярдів, про які ми домовилися: яка частина з них до кінця року може бути у вітчизняному виробництві. Звісно, хотілося б всі їх отримати", – зазначив президент.

  • 21 жовтня під час візиту до Києва голова Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги на 400 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські та інші боєприпаси і протитанкова зброя. 
  • Після зустрічі з американським міністром Володимир Зеленський розповів, що США готують нову допомогу, потрібну для вироблення в Україні дронів. 
  • 5 листопада в США відбудуться президентські вибори, змагатися на яких будуть республіканець Дональд Трамп і демократка, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. На тлі наближення виборів українська влада намагається підтримувати відносини з обома кандидатами і заручитися продовженням підтримки США, життєво важливої для боротьби проти окупантів.
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