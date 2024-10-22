До кінця року може стартувати будівництво моста між Сицилією там материковою Італією

За прогнозами, проєкт, орієнтована вартість якого становить 4,6 мільярда євро, триватиме 5 років.

У 2030 році Сицилію та материкову частину Італії може з’єднати найдовший у світі підвісний міст, пишуть Euronews.

Сицилія ‒ найбільша область за площею серед областей Італії. Вся її територія складається з островів, причому 98 % припадає на сам острів Сицилія, який відділений від материкової Італії Мессінською протокою. Найменша ширина протоки становить 3,5 км. Зараз з материкової Італії на острів можна дістатися літаком, човном або потягом, який курсує на поромі.

Амбітний інженерний проєкт перебував на попередніх стадіях протягом десятиліть, однак його реалізацію відклали у 2013 році.

У 2022 році новообраний правий уряд Італії оголосив, що хоче відродити плани щодо найдовшого підвісного мосту в світі.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що проситиме ЄС допомогти у фінансуванні багатомільярдного проєкту.

Цього тижня будівельна компанія Società Stretto di Messina та Виконавче агентство з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища Європейської комісії (CINEA9) підписали нову пропозицію щодо фінансування. За грантовою угодою ЄС покриває 50% витрат на виконавче проектування залізничної інфраструктури на суму близько 25 мільйонів євро.

Плани будівництва підвісного моста не мають одностайної підтримки.

Прихильники проєкту стверджують, що зв’язок допоможе підняти економіку острова, що стагнує, і зменшити прірву між заможною північчю країни та біднішим півднем. Вони и також кажуть, що міст дозволить вантажним суднам, які прибувають Суецьким каналом, перевантажувати свої товари на потяги на Сицилії. Це дасть змогу швидко транспортувати їх на північ країни, заощаджуючи гроші на тривалі морські подорожі.

Залізничне та автомобільне сполучення також зменшить тиск на переповнені поромні переправи, які перевозять автомобілі, вантажівки та потяги через Мессінську протоку.

Водночас критики стверджують, що гігантський міст був би марною тратою державних коштів і ризикованим проєктом в активній сейсмічній зоні. Екологи також попереджають про ризик для місцевих екосистем та естетичний збиток ландшафту.

Коли побудують міст через Мессінську протоку?

У своєму першому бюджеті на посаді прем’єр-міністра в 2022 році Мелоні відновила інституцію, яка буде спостерігати за будівництвом підвісного мосту через Мессінську протоку.

“Саме уряд і законодавча влада мають амбіції закласти перший камінь і розпочати будівництво цього благословенного проекту”, ‒ сказав міністр інфраструктури Італії та лідер коаліційної партії “Ліга” Маттео Сальвіні.

Пропоноване автомобільне та залізничне сполучення матиме центральний проліт довжиною понад 3 км, що зробить його найдовшим підвісним мостом у світі. Орієнтовна загальна вартість мосту становить 4,6 мільярда євро, а будівельні майданчики планується відкрити до кінця цього року.