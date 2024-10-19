Рютте доєднався до зустрічі із міністрами оборони G7: говоритимуть про Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте доєднався до зустрічі із міністрами оборони G7, яка проходить у італійському Неаполі.

Про це Рютте написав у соцмережі Х.

"Я радий бути в Неаполі з міністрами оборони G7, щоб побачити, як ми можемо зробити ще більше, щоб підтримати Україну, нарощувати оборонне промислове виробництво та посилювати співпрацю з партнерами, в тому числі з нашими південними сусідами для вирішення спільних проблем", – йдеться у повідомленні.

Delighted to be in Naples 🇮🇹 with #G7 Defence Ministers to see how we can do even more to support #Ukraine, ramp up defence industrial production & boost cooperation with partners - including in our southern neighbourhood - to address shared challenges. pic.twitter.com/LNOD30IM6O — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 19, 2024

Зустріч міністрів оборони G7 скликала Італія. Це перша така зустріч. Крім міністрів оборони на ній також буде високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки.