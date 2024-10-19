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Рютте доєднався до зустрічі із міністрами оборони G7: говоритимуть про Україну

На зустрічі говоритимуть про нарощення оборонного промислового виробництва. 

Рютте доєднався до зустрічі із міністрами оборони G7: говоритимуть про Україну
Початок зустрічі міністрів оборони G7
Фото: Марк Рютте у соцмережі Х

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте доєднався до зустрічі із міністрами оборони G7, яка проходить у італійському Неаполі. 

Про це Рютте написав у соцмережі Х.

"Я радий бути в Неаполі з міністрами оборони G7, щоб побачити, як ми можемо зробити ще більше, щоб підтримати Україну, нарощувати оборонне промислове виробництво та посилювати співпрацю з партнерами, в тому числі з нашими південними сусідами для вирішення спільних проблем", – йдеться у повідомленні. 

Зустріч міністрів оборони G7 скликала Італія. Це перша така зустріч. Крім міністрів оборони на ній також буде високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки. 

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