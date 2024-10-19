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Новий очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва

Це перший візит в Україну новопризначеного Міністра закордонних справ Франції.

Новий очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

У суботу, 19 жовтня, до Києва з першим візитом до Києва прибув Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Про це пише Leparisien.

"Міністр закордонних справ Франції зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою під час дводенного візиту до Києва. Він підтвердить "підтримку України Францією", — пише видання.

"Я їду в Україну. Підтримуйте спротив України російській агресії", – написав міністр у мережі X напередодні поїздки.

Напередодні, Барро в ефірі радіо France Inter заявив, що їде в Україну, щоб "нести голос Франції і нагадати, що Франція не відвернеться від жодної кризи". 

"Сказати, що на карту в Україні поставлено безпеку нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною безпекою", — підкреслив він.

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