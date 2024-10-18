За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаПолітика

Зеленський: США дуже швидко надсилатимуть допомогу Україні. Делегація Білого дому скоро має бути в Києві

"Пакети будуть, я думаю, великі – від пів мільярда до 750 мільйонів", - повідомив глава держави.

Зеленський: США дуже швидко надсилатимуть допомогу Україні. Делегація Білого дому скоро має бути в Києві
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.

Про це в інтерв’ю журналістам українських телеканалів повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Штати відвідала українська делегація, у яку входили, зокрема, керівник Генштабу Анатолій Баргилевич, і віцепрем’єрка Ольга Стефанішина. Вони працювали з партнерами над питаннями вступу України до НАТО і посилення армії нашої держави.

«Щодо фідбеку – я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями», - сказав український президент.

Зеленський також повідомив, що за підсумками розмови із Джозефом Байденом Україна отримала пакет допомоги на пів мільярда доларів. 

«Також домовилися, що будемо отримувати дуже швидко - раз на два-три тижні може бути – пакет, який буде посилювати нашу армію. Пакети будуть, я думаю, великі – від пів мільярда до 750 мільйонів. Це для нас дуже важливо, щоб найближчі місяці, на що і розрахований наш план перемоги, максимально посилити Україну», - додав Зеленський.

  • Білий дім, оголосивши про нову допомогу Києву, повідомив, що у найближчі місяці Штати нададуть ряд додаткових можливостей, включно з сотнями перехоплювачів ППО, десятками тактичних систем ППО, додатковими артилерійськими системами, значною кількість боєприпасів, сотнями БТРів і БМП, а також тисячами додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати ЗСУ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies