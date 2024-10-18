Зеленський: США дуже швидко надсилатимуть допомогу Україні. Делегація Білого дому скоро має бути в Києві

"Пакети будуть, я думаю, великі – від пів мільярда до 750 мільйонів", - повідомив глава держави.

Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.

Про це в інтерв’ю журналістам українських телеканалів повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Штати відвідала українська делегація, у яку входили, зокрема, керівник Генштабу Анатолій Баргилевич, і віцепрем’єрка Ольга Стефанішина. Вони працювали з партнерами над питаннями вступу України до НАТО і посилення армії нашої держави.

«Щодо фідбеку – я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями», - сказав український президент.

Зеленський також повідомив, що за підсумками розмови із Джозефом Байденом Україна отримала пакет допомоги на пів мільярда доларів.

«Також домовилися, що будемо отримувати дуже швидко - раз на два-три тижні може бути – пакет, який буде посилювати нашу армію. Пакети будуть, я думаю, великі – від пів мільярда до 750 мільйонів. Це для нас дуже важливо, щоб найближчі місяці, на що і розрахований наш план перемоги, максимально посилити Україну», - додав Зеленський.