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У Фінляндії пройде міжнародна конференція, присвячена екології в Україні

На заході розглянуть підтримку України у її відновленні відповідно до принципів “зеленого переходу” та сталого розвитку.

У Фінляндії пройде міжнародна конференція, присвячена екології в Україні
У Фінляндії пройде міжнародна конференція, присвячена екології в Україні
Фото: Пресслужба уряду Фінляндії

19 жовтня у Фінляндії пройде міжнародна конференція, присвячена екологічній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

Мета цього заходу – сприяння екологічній безпеці в рамках мирного плану України. Фінляндія, Німеччина та Болгарія співголовують у робочій групі з екологічної безпеки.

На заході розглянуть підтримку України у її відновленні відповідно до принципів “зеленого переходу” та сталого розвитку.

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На конференції виступить прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, до онлайн-зустрічі доєднаються представники керівництва України, представники різних держав і міжнародних організацій.

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