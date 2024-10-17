У Фінляндії пройде міжнародна конференція, присвячена екології в Україні

19 жовтня у Фінляндії пройде міжнародна конференція, присвячена екологічній безпеці.
Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.
Мета цього заходу – сприяння екологічній безпеці в рамках мирного плану України. Фінляндія, Німеччина та Болгарія співголовують у робочій групі з екологічної безпеки.
На заході розглянуть підтримку України у її відновленні відповідно до принципів “зеленого переходу” та сталого розвитку.
На конференції виступить прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, до онлайн-зустрічі доєднаються представники керівництва України, представники різних держав і міжнародних організацій.
- Від початку повномасштабного вторгнення, станом на вересень 2024 року, Росія завдала екологічних збитків Україні на суму понад 2,6 трлн гривень.
- Офіс Генпрокурора розслідує 209 кримінальних проваджень щодо російських воєнних злочинів проти довкілля. З них 14 мають попередню кваліфікацією “екоцид”.