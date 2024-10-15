У Фінляндії відбудуться масштабні артилерійські навчання НАТО

Навчання заплановані на листопад цього року.

Наступного місяця у Фінляндії пройдуть надзвичайно масштабні артилерійські навчання НАТО.

Про це повідомляє Yle.

Навчання Lightning Strike 24 відбудуться в Лапландії з 4 по 28 листопада.

Заплановано, що у навчаннях буде задіяно близько 3 600 військовослужбовців, з них приблизно 1250 - міжнародні війська.

До Фінляндії прибудуть міжнародні війська, зокрема, зі США, Великобританії, Швеції, Естонії, Данії та Чехії.

Ці навчання є частиною очолюваних США навчань Dynamic Front 25, які крім Фінляндії пройдуть в Естонії, Данії, Румунії та Польщі. Загалом у них братимуть участь близько 5 тис. військових із 28 різних країн.