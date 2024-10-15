У Фінляндії відбудуться масштабні артилерійські навчання НАТО

Наступного місяця у Фінляндії пройдуть надзвичайно масштабні артилерійські навчання НАТО.
Про це повідомляє Yle.
Навчання Lightning Strike 24 відбудуться в Лапландії з 4 по 28 листопада.
Заплановано, що у навчаннях буде задіяно близько 3 600 військовослужбовців, з них приблизно 1250 - міжнародні війська.
До Фінляндії прибудуть міжнародні війська, зокрема, зі США, Великобританії, Швеції, Естонії, Данії та Чехії.
Ці навчання є частиною очолюваних США навчань Dynamic Front 25, які крім Фінляндії пройдуть в Естонії, Данії, Румунії та Польщі. Загалом у них братимуть участь близько 5 тис. військових із 28 різних країн.
- У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочало щорічні навчання із ядерного стримування "Steadfast Noon", у яких візьмуть участь понад 60 літаків над Західною Європою.
- "Steadfast Noon" триватиме два тижні. Під час навчань задіють винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки. Для участі у навчаннях надішлють літаки тринадцять членів Альянсу.