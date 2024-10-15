Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили спільне підприємство для виробництва танків

Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії Rheinmetall і Leonardo створили спільне підприємство.
Підписання угоди про створення СП відбулось у вівторок у Римі, повідомляє ANSA.
"Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс", - йдеться у повідомленні.
Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій.
Спільне підприємство дістало назву Leonardo Rheinmetall Military Vehicles і матиме юридичну адресу в Римі. Виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція.
Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.
- Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні. Також компанія збудує збройовий завод вартістю 180 млн євро у Литві.
- Rheinmetall також повідомляв, що отримав замовлення на мінометні снаряди від однієї з країн НАТО. Постачання почнеться влітку 2025 року і завершиться влітку 2026 року. Замовлення також включає різні додаткові послуги.