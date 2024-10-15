Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили спільне підприємство для виробництва танків

Виробнича лінія, де Rheinmetall планує виробляти артилерію з 2025 року,

Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії Rheinmetall і Leonardo створили спільне підприємство.

Підписання угоди про створення СП відбулось у вівторок у Римі, повідомляє ANSA.

"Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс", - йдеться у повідомленні.

Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій.

Спільне підприємство дістало назву Leonardo Rheinmetall Military Vehicles і матиме юридичну адресу в Римі. Виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція.

Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.