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Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили спільне підприємство для виробництва танків

Rheinmetall та Leonardo створили великий танкобудівний альянс.

Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили спільне підприємство для виробництва танків
Виробнича лінія, де Rheinmetall планує виробляти артилерію з 2025 року,
Фото: EPA/UPG

Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії Rheinmetall і Leonardo створили спільне підприємство.

Підписання угоди про створення СП відбулось у вівторок у Римі, повідомляє ANSA.

"Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс", - йдеться у повідомленні.

Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій.

Спільне підприємство дістало назву Leonardo Rheinmetall Military Vehicles і матиме юридичну адресу в Римі. Виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція. 

Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.

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