​Трамп має невелику перевагу над Гарріс на достроковому голосуванні у ключових штатах

Про прихильність до Трампа заявили 48% виборців, за Гарріс віддадуть голоси 47% американців, а ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

Колишній президент Дональд Трамп отримав невелику перевагу над віце-президенткою Камалою Гарріс за результатами достокового голосування у ключових штатах.

Про це пише The Hill.

Згідно із опитуванням Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris), 48% виборців, які достроково проголосують у ключових штатах, обрали Трампа. 47% підтримали демократку Гарріс, а ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

Також серед усіх виборців у ключових штатах 48% підтримали Трампа проти 46% американців, які голосують за Гарріс.

Однак Камала Гарріс значно, на 8 пунктів, відірвалася від Трампа у достроковому голосуванні по всій країні: 51% підтримки проти 43%.

Загалом 45 відсотків виборців повідомили, що голосуватимуть достроково, у а ще 50%, планують проголосувати в день виборів.

Опитування показало, що суперники за Овальний кабінет Білого дому йдуть майже на рівних у Мічигані, Вісконсині, Арізоні, Пенсільванії та деяких інших штатах.

Загальнонаціональні результати опитування показують, що віце-президентка випереджає свого конкурента від Республіканської партії на 3%, маючи майже 50%-ву підтримку проти 47% прихильників Трампа.