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​Трамп має невелику перевагу над Гарріс на достроковому голосуванні у ключових штатах

Про прихильність до Трампа заявили 48% виборців, за Гарріс віддадуть голоси 47% американців, а ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

​Трамп має невелику перевагу над Гарріс на достроковому голосуванні у ключових штатах
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: EPA-EFE/DEMETRIUS FREEMAN

Колишній президент Дональд Трамп отримав невелику перевагу над віце-президенткою Камалою Гарріс за результатами достокового  голосування у ключових штатах.

Про це пише The Hill. 

Згідно із опитуванням Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris), 48% виборців, які достроково проголосують у ключових штатах, обрали Трампа. 47% підтримали демократку Гарріс, а ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

Також серед усіх виборців у ключових штатах 48% підтримали Трампа проти 46% американців, які голосують за Гарріс.

Однак Камала Гарріс значно, на 8 пунктів, відірвалася від Трампа у достроковому голосуванні по всій країні: 51% підтримки проти 43%. 

Загалом 45 відсотків виборців повідомили, що голосуватимуть достроково, у а ще 50%, планують проголосувати в день виборів.  

Опитування показало, що суперники за Овальний кабінет Білого дому йдуть майже на рівних у Мічигані, Вісконсині, Арізоні, Пенсільванії та деяких інших штатах.

Загальнонаціональні результати опитування показують, що віце-президентка випереджає свого конкурента від Республіканської партії на 3%, маючи майже 50%-ву підтримку проти 47% прихильників Трампа. 

  • Згідно із останніми опитуваннями Reuters перевагу мала віце-президентка Камала Гарріс. Вона випереджала у опитуваннях Трампа лише на три відсотки:  46% проти 43% відповідно.
  • Раніше, у вересні, Трамп відставав від Гарріс на шість пунктів.
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