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У Польщі запропонували провести національний референдум щодо міграційної політики

Планують зібрати пів мільйони підписів для організації референдуму. 

У Польщі запропонували провести національний референдум щодо міграційної політики
Білорусько-польський кордон, фото ілюстративне
Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Консервативна партія Польщі "Право і справедливість" запропонувала провести загальнонаціональний референдум щодо міграційної політики ЄС через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Дональд Туск зазнав критики з боку власної коаліції за пропозицію більш жорсткої міграційної стратегії для країни. 

Про це пише Еuractiv.

Минулої суботи Туск представив нову міграційну стратегію свого уряду, у якій запропонував зупинити потік мігрантів у Польщу.

"Партія і справедливість" відповіла на крок Туска, оголосивши, що почне збирати підписи для проведення референдуму щодо нової міграційної політики ЄС і для цього потрібно зібрати 500 000 голосів.

Минулого року під час парламентських виборів у Польщі вже відбувався референдум, один із запитань якого стосувалося прийняття мігрантів.

Однак, незважаючи на те, що на виборах була рекордна явка – 74,38%, референдум не досяг бар’єру в 50. Багато людей відмовилися голосувати на референдумі, оскільки вважали питання упередженими.

14 травня міністри ЄС погодили міграційну реформу, проте Польща не скористалася своїм правом вето.

Зміни означають, що країна може або прийняти квоту мігрантів, або зробити свій фінансовий чи оперативний внесок у систему управління міграцією ЄС.

Туск заявив, що його уряд не має наміру поважати положення пакту ЄС про міграцію та надання притулку і що "ніхто не буде змушувати його" виконувати його.

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