У Єгипті розбився автобус із студентами: 12 загиблих і десятки поранених

Водія автобуса заарештували, причин аварії поки не називають.

На північному сході Єгипту розбився автобус зі студентами університету. Відомо про 12 загиблих і 33 поранених.

Про це пише AP та Ahram Online.

На борту автобуса були студенти-медики Суецького університету Галала. Місцеві ЗМІ повідомили, що вони поверталися по новому шосе Галала із занять до свого гуртожитку на курорті Айн Сохна.

Водія заарештували. Проте влада поки не повідомляє про причини аварії. За попередньою версією, автобус прямував з Галали в напрямку Айн-Сохна. Він зіткнувся з вуличним острівцем посеред дороги і перекинувся.

Смертельні ДТП щороку забирають тисячі життів у Єгипті, який має незадовільні показники безпеки транспорту.

Перевищення швидкості, погані дороги та погане дотримання правил дорожнього руху здебільшого спричиняють зіткнення.