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Суд допитав Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європарламенту

Лідерка ультраправих скористалася нагодою вщент розкритикувати законодавчий орган ЄС.

Суд допитав Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європарламенту
Марін Ле Пен у суді
Фото: EPA/UPG

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен дала свідчення у судовій справі, в якій проходить як обвинувачена у використанні коштів Європейського парламенту на власні партійні потреби.

Як пише The Guardian, прокуратура вважає, що "Національне об'єднання" Ле Пен у період з 2006 до 2017 року витратило 7 мільйонів євро на оплату праці людей, які замість роботи у Європарламенті займалися просуванням ультраправих на внутрішню французьку аудиторію. 

В разі, якщо провина Ле Пен буде доведена, їй загрожує не лише чималий штраф, але й позбавлення права балотуватися на президентських виборах у 2027 році.

Сама політикиня відкидає будь-які звинувачення. Вона скористалася увагою преси для того, щоб виступити з різкою критикою Європарламенту: порівняла його з "амебоподібною істотою, яка тільки й робить, що пожирає те, що біля неї", а також заявила, що депутати "живуть у вакуумі і ніколи не зустрічаються зі своїми виборцями".

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