​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
ГоловнаСвіт

Кредитний рейтинг Франції впав до негативного

Аналітики відреагували на проєкт бюджету від нового уряду.

Кредитний рейтинг Франції впав до негативного
Мішель Барньє
Фото: EPA/UPG

Агенція Fitch після презентації проєкту бюджету на 2025 рік від французького уряду на чолі з Мішелем Барньє знизила кредитний рейтинг країни до негативної оцінки AA-.

Як пояснює Bloomberg, аналітики відзначають, що рівень фінансових ризиків зараз вищий, ніж під час попереднього оновлення оцінки. До 2028 року Франції прогнозують збільшення обсягу державного боргу до 118,5% ВВП. Також виглядає вкрай ймовірним, що уряду не вдасться за наступні 5 років досягти мети скоротити дефіцит бюджету до рекомендованих Євросоюзом 3%. 

Міністерство фінансів республіки сподівається закрити дірку у 60 мільярдів євро шляхом підвищення податків для заможних громадян та бізнесу. Ця ініціатива навряд знайде підтримку у парламенті, де уряд Барньє не має за собою більшості. Тож прем'єру доведеться вдатися до передбаченого конституцією кроку щодо обходу голосування у Національних зборах. А це може призвести до оголошення йому вотуму недовіри, відставки всіх міністрів та нової політичної кризи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies