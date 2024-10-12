Кредитний рейтинг Франції впав до негативного

Агенція Fitch після презентації проєкту бюджету на 2025 рік від французького уряду на чолі з Мішелем Барньє знизила кредитний рейтинг країни до негативної оцінки AA-.

Як пояснює Bloomberg, аналітики відзначають, що рівень фінансових ризиків зараз вищий, ніж під час попереднього оновлення оцінки. До 2028 року Франції прогнозують збільшення обсягу державного боргу до 118,5% ВВП. Також виглядає вкрай ймовірним, що уряду не вдасться за наступні 5 років досягти мети скоротити дефіцит бюджету до рекомендованих Євросоюзом 3%.

Міністерство фінансів республіки сподівається закрити дірку у 60 мільярдів євро шляхом підвищення податків для заможних громадян та бізнесу. Ця ініціатива навряд знайде підтримку у парламенті, де уряд Барньє не має за собою більшості. Тож прем'єру доведеться вдатися до передбаченого конституцією кроку щодо обходу голосування у Національних зборах. А це може призвести до оголошення йому вотуму недовіри, відставки всіх міністрів та нової політичної кризи.