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Словаччина готова розширити ремонтну базу військової техніки поблизу кордону з Україною

Водночас Словаччина не буде допомагати Україні військовими матеріалами з армійських запасів.

Словаччина готова розширити ремонтну базу військової техніки поблизу кордону з Україною
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова розширити ремонтну базу військової техніки на кордоні з Україною, повідомляє Укрінформ.

“Ми хочемо її розширити так, щоби чітко задовольнити потреби німецької сторони з ремонту та обслуговування військової техніки. Є зацікавленість Міноборони розширити цей хаб поблизу Кошице”, - сказав Бланар.

Він нагадав, що Словаччина не буде допомагати Україні військовими матеріалами з запасів власної армії, оскільки раніше же все віддали. Зокрема йдеться про засоби ППО С-300, літаки MiГ-29 та бронетехніку, які Словаччина передала у 2022 році.

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Водночас Словаччина буде допомагати Україні гуманітарно, наприклад у розмінуванні території України, яка є найбільш забрудненою мінами країною на світі. 

Також Словаччина допомагає Україні в енергетиці - від початку року його країна надала Україні 52 тис. МВт/год електроенергії. Це допомогло стабілізувати українську енергосистему, дві третини якої були зруйновані російськими авіаударами.

Крім того, Словаччина буде готова допомагати Україні під час відбудови.

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