Литва передасть Україні 5 тисяч дронів

Литва закупить і передасть Україні тисячі дронів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

Зазначається, що армія Литви отримає перші бойові безпілотники власного виробництва - буде закуплено понад 2,3 тис. литовських БпЛА.

“Також ми доставимо близько 5000 таких безпілотників в Україну, зміцнюючи як нашу армію, так і оборону України”, - наголосили в міноборони.