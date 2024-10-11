Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
ГоловнаСвіт

Литва передасть Україні 5 тисяч дронів

Передаватимуться дрони виробництва Литви.

Литва передасть Україні 5 тисяч дронів
БпЛА виробництва Литви
Фото: Міноборони Литви

Литва закупить і передасть Україні тисячі дронів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

Зазначається, що армія Литви отримає перші бойові безпілотники власного виробництва - буде закуплено понад 2,3 тис. литовських БпЛА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Також ми доставимо близько 5000 таких безпілотників в Україну, зміцнюючи як нашу армію, так і оборону України”, - наголосили в міноборони.

  • В кінці вересня Литва передала Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли матеріально-технічні засоби, боєприпаси, комп'ютери та інше. 
  • З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 683 млн. євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies