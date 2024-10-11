Литва передасть Україні 5 тисяч дронів

Литва закупить і передасть Україні тисячі дронів.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.
Зазначається, що армія Литви отримає перші бойові безпілотники власного виробництва - буде закуплено понад 2,3 тис. литовських БпЛА.
“Також ми доставимо близько 5000 таких безпілотників в Україну, зміцнюючи як нашу армію, так і оборону України”, - наголосили в міноборони.
- В кінці вересня Литва передала Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли матеріально-технічні засоби, боєприпаси, комп'ютери та інше.
- З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 683 млн. євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.