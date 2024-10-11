​Генсек НАТО Рютте закликає союзників ігнорувати погрози Путіна

Новий глава НАТО Марк Рютте закликає союзників ігнорувати “бряцання зброєю” російського диктатора Путіна.
Про це повідомляє Sky News.
Рютте зауважив, що НАТО сильне і може відповісти на будь-які загрози.
Він додав, що ядерні навчання держав-членів НАТО, які розпочнуться наступного тижня, надсилають супротивникам чітке повідомлення, “що ми готові… відповісти на будь-яку загрозу”.
Крім того, очільник НАТО сумнівається в тому, що Україна слабшає через відсутність дозволу використовувати зброю великої дальності для нанесення ударів по цілях всередині Росії. На його думку, якщо Захід продовжить підтримувати Київ, “одна система зброї не змінить результат війни”.
- Північноатлантичний альянс проведе навчання з ядерного стримування наступного тижня.
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Днями Росія розширила перелік загроз, у разі яких можуть її застосувати ядерну зброю.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував ядерний шантаж Кремля. Він сказав, що Путін "може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні" і висловив припущення, що цього не станеться.