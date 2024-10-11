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Bloomberg: Данія хоче створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні

Фонд планують створити до кінця цього року. 

Bloomberg: Данія хоче створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія планує створити фонд, який об’єднає інвестиції різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво зброї в Україні, пише Bloomberg.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зазначив, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Він наголосив, що виробництво зброї в Україні може скоротити терміни доставки з років до місяців.

Данія вже працює над тим, щоб направити внески безпосередньо на оборонну промисловість України, і розглядає варіанти залучення додаткового капіталу.

"Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки... Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні", — кажее Поульсен.

Наразі уряд Данії прогнозує, що фонд створять до кінця цього року. Він має об’єднати державні та інші інвестиції для розширення та вдосконалення українських потужностей з виробництва зброї.

Кожен інвестор отримає частку власності, доступ до технологій і можливість створювати спільні підприємства з українськими виробниками.

Поулсен заперечив думку, що ця стратегія зменшить кількість робочих місць в інших місцях і наголосив, що це можливість для європейських збройових компаній співпрацювати з українською промисловістю у виробництві та вчитися на цьому, щоб покращити власні можливості.

"Ми зіткнулися з історичним переозброєнням як Данії, так і Європи... Ми побачимо, що в європейській оборонній промисловості буде створено багато робочих місць", — сказав Поульсен.

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