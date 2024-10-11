У Львівській обласній адміністрації заборонили Telegram на службових пристроях

У Львівській обласній військові адміністрації заборонили Telegram на службових пристроях.

Як ідеться на сайті ОВА, фахівці провели відповідні дії для обмеження встановлення і використання месенджера на службових комп’ютерах. Також заборонений обмін службовою інформацією через цей месенджер. Усі пристрої в адміністрації перевірили на наявність встановленого додатку, а з працівниками провели роз'яснювальну роботу. У локальній мережі адміністрації встановили обмеження для встановлення та використання як клієнтської версії, так і вебверсії Telegram.

Крім того, територіальні громади області отримали рекомендації щодо обмеження використання месенджера у своїх установах. Адміністрація запевнила, що в ОТГ уже здійснюють необхідні заходи.

"Водночас важливо підкреслити, що заборона не поширюється на офіційні канали державних органів у Telegram, що дозволяє продовжувати ефективну комунікацію з громадськістю через цей популярний месенджер", - додали в ОВА.