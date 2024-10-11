Окупанти повторно обстріляли Куп'янськ, є жертви та поранені (доповнено)

Через ворожий ударі по Куп'янську Харківської області загинла одна людина.

Російська армія завдала повторного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Через ворожу атаку одна людина загинула, двоє цивільних зазнали травм.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп'янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці", — повідомили в ОВА.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками.

Фото: ДСНС України

Одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

Також через обстріл села Шийківка Ізюмського району зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.