Окупанти повторно обстріляли Куп'янськ, є жертви та поранені (доповнено)

Російська армія завдала повторного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Через ворожу атаку одна людина загинула, двоє цивільних зазнали травм.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп'янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці", — повідомили в ОВА.
За попередніми даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками.
Одна людина загинула, п'ятеро постраждали.
Також через обстріл села Шийківка Ізюмського району зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.
- Напередодні ворог скинув авіабомбу на місто Куп'янськ. Через авіаудар троє цивільних постраждали.