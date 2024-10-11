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Окупанти повторно обстріляли Куп'янськ, є жертви та поранені (доповнено)

Через ворожий ударі по Куп'янську Харківської області загинла одна людина.

Окупанти повторно обстріляли Куп'янськ, є жертви та поранені (доповнено)
обстріл Куп'янська
Фото: ДСНС України

Російська армія завдала повторного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Через ворожу атаку одна людина загинула, двоє цивільних зазнали травм.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп'янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці", — повідомили в ОВА.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками. 

Фото: ДСНС України

Одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

Також через обстріл села Шийківка Ізюмського району зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.

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