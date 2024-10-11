Російська армія атакувала Донеччину: одна людина загинула, шестеро — постраждали

Під ворожими обстрілами опинилися чотири райони Донеччини.

Російська армія атакувала чотири райони Донецької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро зазнали травм.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

11 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах.

Під артилерійським обстрілом опинився також Часів Яр. 64-річна місцева мешканка отримала осколкове поранення та перелом кісток. Її госпіталізували у важкому стані.

Під російськими обстрілами опинилося також селище Велика Новосілка. За попередніми даними, ворог використав РСЗВ "Град". Тілесні ушкодження дістав чоловік 47 років.

Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді аби набрати води. Вона загинула на місці.

У с. Плещіївка мінно-вибухової травмої зазнав 44-річний чоловік, котрий працював у себе на городі.

Крім того, армія РФ скинула авіабомби на селище Ясна Поляна. В результаті влучання засобів ураження по приватному сектору травмовано двох жінок 27 та 70 років. Ще одного 49-річного чоловіка поранено внаслідок артилерійського обстрілу м. Мирноград.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).