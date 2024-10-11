Сили оборони: ворог закріпився на двох вулицях Торецька

Російська армія просунулася у місті Торецьк Донецької області, ворог закріпився на двох вулицях.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.

Також, за словами Бобовнокової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.

"Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".

Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.