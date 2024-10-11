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На Херсонщині з 15 жовтня подовжують комендантську годину

Вона триватиме з 20:00 до 06:00.

На Херсонщині з 15 жовтня подовжують комендантську годину

На Херсонщині вирішили подовжити комендантську годину - з 15 жовтня вона триватиме з 20 години до 6 години.

Про  це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін із посиланням на рішення Ради оборони регіону.

"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00. Це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян", - написав він.

Прокудін розповів, що під час засідання Ради оборони області обговорили хід мобілізаційної кампанії та роботу військово-лікарських комісій. Відповідно до рішення уряду, необхідно провести аудит "критичних" підприємств, які мають право на бронювання працівників, тож в області будуть створені спеціальні комісії, до складу яких увійдуть представники правоохоронних органів.

Також, як наголосив начальник ОВА, ще одне важливе питання – захист населення від ворожих атак. Прокудін акцентував, що ухвалили рішення – надати дозвіл Херсонській МВА придбати необхідні послуги з інженерного проєктування, капітального та поточного ремонту захисних споруд, які знаходяться у формі власності ОСББ. 

Також будуть придбані десять вуличних укриттів, крім того розглянули можливість будівництва укриття у Херсонському та Бериславському районах.

Прокудін поінформував, що задля забезпечення питною водою жителів Новорайська та Червоного Маяка також буде здійснена закупівля робіт з будівництва восьми артезіанських свердловин.

Як повідомлялося, з 1 квітня на Херсонщині  комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

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