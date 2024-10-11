Оксен Лісовий: для підвищення зарплати всім працівникам освіти потрібно додатково 270 млрд грн

У серпні міністр освіти казав, що в Україні є дефіцит учителів, а їхня середня заробітна плата становить 12 тисяч грн. Водночас найменше заробляють вчителі дошкільнят – 6 тисяч грн.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що для підвищення заробітної плати всім працівникам освіти потрібно додатково 270 млрд грн фінансування, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання підвищення зарплат працівникам освіти, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону "Про освіту", передбачає підняття для всіх працівників освіти, що є правильним і справедливим... але на це підвищення країні потрібно на сьогодні 270 млрд грн додатково", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Лісовий додав, що на сьогодні таких коштів немає, але Міносвіти розробило кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів, зокрема й поетапний, для реалізації яких треба отримати додатково хоча б 80 млрд грн.

Водночас міністр наголосив, що на сьогодні видатки на зарплати освітянам фінансуються за рахунок донорів і партнерів.

"Щойно з'явиться можливість, я абсолютно впевнений, що вчителі будуть перші в черзі на підвищення їхніх соціальних стандартів", – додав Лісовий.

Міністр також додав, що на сьогодні пріоритетом для міністерства та уряду є безпека дітей, і всі ресурси, які вдається знайти, спрямовують на забезпечення цієї потреби.