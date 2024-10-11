Журналісти дізналися, що Шайхет використовує службове авто та оперативні номери для поїздок у спортзал і живе в квартирі батька за 1 млн доларів.

У Національній поліції призначили службове розслідування стосовно керівника міграційної поліції Сергія Шайхета.

Про це повідомив Департамент комунікації НПУ.

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення", – заявили у НПУ.

Перед цим журналісти Bihus.Info звернули увагу, що Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Туди він приїжджає на службовому автомобілі з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Також Шайхета на цьому ж службовому авто журналісти регулярно помічали на в’їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських житлових комплексів. Жодної нерухомості у цьому комплексі Шайхет не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 млн доларів.

Батько генерала впродовж останніх десяти років займається охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті." Іншим її співвласником є найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група “Приват”. В “Секьюрайті” працював Максим Донець, який у 2019 році став охоронцем президента Володимира Зеленського.

Від будь-яких коментарів журналістам Bihus.Info Шайхед відмовився.

Хто такий Сергій Шайхет

Восени 2023 року Шайхет отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції.

До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції. Ще раніше – заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області.