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Кількість жертв удару 9 жовтня по Одеській області зросла до дев'яти

У лікарні помер поранений чоловік. 

Кількість жертв удару 9 жовтня по Одеській області зросла до дев'яти

Зросла кількість жертв унаслідок російської атаки по портовій інфраструктурі в Одеській області. Вранці у лікарні помер чоловік 48 років.

Загалом за два дні росіяни вбили в Одеській області 13 людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких – молодь. Висловлюю щирі співчуття родинам всіх загиблих та зичу скорішого одужання всім пораненим", – сказав він. 

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