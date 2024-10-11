Кількість жертв удару 9 жовтня по Одеській області зросла до дев'яти

Зросла кількість жертв унаслідок російської атаки по портовій інфраструктурі в Одеській області. Вранці у лікарні помер чоловік 48 років.

Загалом за два дні росіяни вбили в Одеській області 13 людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких – молодь. Висловлюю щирі співчуття родинам всіх загиблих та зичу скорішого одужання всім пораненим", – сказав він.