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​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули семеро людей (оновлено)

Ще дев'ятеро отримали поранення.

​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули семеро людей (оновлено)
Контейнеровоз Shui Spirit
Фото: marinetraffic

Росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської областіповідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За оновленими даними, кількість загиблих зросла до семи. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

"Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими", – сказав він. 

Всі постраждалі – українці, їм надають медична допомога, п’ятеро поранених перебувають у важкому стані. 

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Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Shui Spirit. 

“Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні”, – нагадав Кулеба. 

  • 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.
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