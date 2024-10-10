​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули семеро людей (оновлено)

Росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За оновленими даними, кількість загиблих зросла до семи. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими", – сказав він.

Всі постраждалі – українці, їм надають медична допомога, п’ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Shui Spirit.

“Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні”, – нагадав Кулеба.