Гендиректор "Укрпошти" розповів, скільки повісток вже передано у доставку

Одна з них точно не потрапить до адресата.

"Укрпошта" вже займається доставкою 20 тисяч повісток від територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для військовозобов'язаних громадян. Таку цифру озвучив в інтерв'ю "Українському радіо" гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів чи сповіщень про штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Якість доставки, за словами пана Смілянського, "відповідає якості адреси, вказаної у системі "Резерв+" чи "Оберіг". Одну з повісток військовозобов'язаний точно не зможе отримати у рідному місті, адже зазначив Мелітополь. Проте, як сподіваються в "Укрпошті", "завдяки Збройним Силам рано чи пізно зможемо це зробити".

Гендиректор переконує, що особисті дані отримувачів захищені, а процес "чітко контролюється та моніториться".