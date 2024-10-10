Міноборони заперечує зупинку бронювання від мобілізації в Україні

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі "Суспільному" заперечив поширену у ЗМІ інформацію щодо буцімто зупинки процесу бронювання від мобілізації.

За словами посадовця, саме він на засіданні уряду ініціював проведення аудиту, в рамках якого буде перевірено підприємства, що отримали від органів місцевого самоврядування статус критично важливих. Якщо вони не відповідатимуть визначеним критеріям, право на бронювання буде переглянуто.

Причиною для проведення аудиту в Міноборони називають різке зростання кількості заброньованих. За словами Гаврилюка, упродовж двох років цей показник тримався на рівні приблизно 540 тисяч осіб, але лише за кілька останніх місяців зріс удвічі і перевищив один мільйон.