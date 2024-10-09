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Україна конфіскувала суховантаж, який незаконно заходив у кримські порти

Це судно затримали у липні цього року.

Україна конфіскувала суховантаж, який незаконно заходив у кримські порти
Україна конфіскувала суховантаж, який незаконно заходив у кримські порти
Фото: Пресслужба ДПСУ

За рішенням суду, у власність держави України передано судно, раніше затримане за незаконний захід у порти Криму.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Капітана конфіскованого судна під прапором Камеруну звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. 

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Це пов'язано із тим, що будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.

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