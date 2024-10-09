Україна конфіскувала суховантаж, який незаконно заходив у кримські порти

За рішенням суду, у власність держави України передано судно, раніше затримане за незаконний захід у порти Криму.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).
Капітана конфіскованого судна під прапором Камеруну звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам.
Це пов'язано із тим, що будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.
- У липні цього року підпорядковані ВМС України структури затримали вантажне судно USKO MFU, яке заходило в окуповані РФ порти Криму.
- Капітану іноземного морського судна USKO MFU, який вивозив агропродукцію через закриті морські порти окупованого півострова Крим, заочно повідомлено про підозру.