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Генпрокуратура: капітана судна, заарештованого в порту Рені, підозрюють у вивезенні агропродукції через окупований Крим

Судно було завантажено понад трьома тисячами тонн агропродукції.

Генпрокуратура: капітана судна, заарештованого в порту Рені, підозрюють у вивезенні агропродукції через окупований Крим
Фото: Офіс генпрокурора

Капітану іноземного морського судна USKO MFU, який вивозив агропродукцію через закриті морські порти окупованого півострова Крим заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"У жовтні 2023 року іноземний громадянин, керуючи судном USKO MFU під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту. Там судно було завантажено понад трьома тисячами тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії", — ідеться в повідомленні відомства в середу.

Також у листопаді 2023 року цей капітан здійснив незаконний вихід судна USKO MFU із порту м. Севастополя. З метою приховування своєї протиправної діяльності, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему AIS, що є порушенням безпеки мореплавства, і вносив до неї фіктивні відомості про курс прямування судна.

У липні 2024 року за процесуального керівництва прокуратури автономії судно USKO MFU затримали в акваторії порту Рені Одеської області. На підставі постанови суду на нього накладено арешт, його передано в управління АРМА.

Підозрюваному капітану інкриміновано порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

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