​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
“Грифони” для України
“Грифони” для України
ГоловнаЕкономікаФінанси

Розмір мінімальної зарплати в 2025 році не змінюватиметься, - міністр фінансів

На даному етапі уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти.

Розмір мінімальної зарплати в 2025 році не змінюватиметься, - міністр фінансів
Фото: dv-gazeta.info

У 2025 році розмір мінімальної зарплати залишиться без змін.

Про це заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що на даному етапі уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти.

"В цьому році ми таку змогу мали і підвищили мінімальну заробітну плату на 19%, до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе на наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", – зазначив Марченко.

Міністр запевнив, що наразі немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко наголосив, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримали виплату пенсій та інших соціальних видатків.

Мінімальна зарплата в Україні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies