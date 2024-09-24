Розмір мінімальної зарплати в 2025 році не змінюватиметься, - міністр фінансів

У 2025 році розмір мінімальної зарплати залишиться без змін.
Про це заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Радіо Свобода".
Він також зазначив, що на даному етапі уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти.
"В цьому році ми таку змогу мали і підвищили мінімальну заробітну плату на 19%, до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе на наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", – зазначив Марченко.
Міністр запевнив, що наразі немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко наголосив, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримали виплату пенсій та інших соціальних видатків.
Мінімальна зарплата в Україні
- 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів. Мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн.
- У квітні розмір мінімальної зарплати в Україні зріс до 8 тисяч.
- Прожитковий мінімум у січні зріс в середньому на 12% - до 2 920 грн.
- Мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн.
- Зазначимо, що Нацбанк прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 8,5%. Також повідомлялося, що українська влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024 та 2025 років.