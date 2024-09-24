Розмір мінімальної зарплати в 2025 році не змінюватиметься, - міністр фінансів

У 2025 році розмір мінімальної зарплати залишиться без змін.

Про це заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що на даному етапі уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти.

"В цьому році ми таку змогу мали і підвищили мінімальну заробітну плату на 19%, до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе на наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", – зазначив Марченко.

Міністр запевнив, що наразі немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко наголосив, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримали виплату пенсій та інших соціальних видатків.

Мінімальна зарплата в Україні