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Шмигаль закликав "не робити трагедії" з помірної емісії гривні під час війни

Влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж цього та наступного років.

Шмигаль закликав "не робити трагедії" з помірної емісії гривні під час війни
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Українська влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024 та 2025 років.

Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку", - сказав Шмигаль.

Прем'єр позитивно оцінив фінансову та макрофінансову політику під керівництвом Міністерства фінансів, Національного банку та за допомогою Міжнародного валютного фонду. Він зазначив, що вона "дуже збалансована і зважена".

"Ми це робимо. Це і партнери просять - підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше", - резюмував Шмигаль.

Раніше Національний банк України заявив, що скорочення міжнародної допомоги збільшить ймовірність повернення до емісії гривні. У базовий сценарій прогнозу НБУ закладається поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки з $38 млрд у 2024 році до $31 млрд у 2025-му і $21 млрд у 2026-му.

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