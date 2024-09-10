Шмигаль закликав "не робити трагедії" з помірної емісії гривні під час війни

Українська влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024 та 2025 років.
Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".
"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку", - сказав Шмигаль.
Прем'єр позитивно оцінив фінансову та макрофінансову політику під керівництвом Міністерства фінансів, Національного банку та за допомогою Міжнародного валютного фонду. Він зазначив, що вона "дуже збалансована і зважена".
"Ми це робимо. Це і партнери просять - підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше", - резюмував Шмигаль.
Раніше Національний банк України заявив, що скорочення міжнародної допомоги збільшить ймовірність повернення до емісії гривні. У базовий сценарій прогнозу НБУ закладається поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки з $38 млрд у 2024 році до $31 млрд у 2025-му і $21 млрд у 2026-му.