Шмигаль закликав "не робити трагедії" з помірної емісії гривні під час війни

Влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж цього та наступного років.

Українська влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024 та 2025 років.

Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку", - сказав Шмигаль.

Прем'єр позитивно оцінив фінансову та макрофінансову політику під керівництвом Міністерства фінансів, Національного банку та за допомогою Міжнародного валютного фонду. Він зазначив, що вона "дуже збалансована і зважена".

"Ми це робимо. Це і партнери просять - підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше", - резюмував Шмигаль.

Раніше Національний банк України заявив, що скорочення міжнародної допомоги збільшить ймовірність повернення до емісії гривні. У базовий сценарій прогнозу НБУ закладається поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки з $38 млрд у 2024 році до $31 млрд у 2025-му і $21 млрд у 2026-му.