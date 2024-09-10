Прем'єр про програму кешбеку: "не тиск, а підтримка українського виробника"

Програма національного кешбеку повинна ринковим способом підтримати українських виробників. Це, зі свого боку, означатиме податки, робочі місця та збільшення ВВП, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Це не тиск, а "відштовхування, підтримка українського виробника". Станом на учора 880 000 людей згенерували електронні картки "Зроблені в України" для програми кешбеку.
"Це гарна програма, і я переконаний, вона дасть надзвичайно позитивний результат у двох аспектах: у робочих місцях і в податках", – сказав прем'єр на річній пресконференції.
За його словами, для створення програми аналізували досвід інших країн. Найбільша підтримка виробників у Європі – у Німеччині та в Італії. Там 78% людей підтримують власного виробника. В Україні зараз таких людей близько половини.
У соціальному аспекті програма кешбека дозволить покупцям отримати винагороду за підтримку української продукції.
- Для приєднання до програми кешбеку потрібно за допомогою Дії відкрити спеціальну картку, куди нараховуватимуть 10% відшкодування за купівлю українських товарів. На місяць можна отримати не більше 3000 грн.