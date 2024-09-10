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Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року, — Шмигаль

На цьому шляху євроінтеграції необхідно провести понад 400 заходів.

Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року, — Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua. 

«Третій великий блок наших завдань – це євроінтеграція України, наш шлях реформ. Ми отримали рішення про початок перемовин, про вступ до Європейського Союзу, продовжуємо активну роботу, затвердили переговорну рамку, продовжуємо скрінінг нашого законодавства. Ми не просто отримали затвердження інструменту Ukraine Facility, але підготувалися до нього та зробили відповідний план реформ, затвердили унікальний інструмент, матрицю реформ, яка включає в себе лише на цей рік понад 400 заходів, які Україна має реалізувати», — заявив він. 

За його словами, наразі Україна планує реалізувати ці понад 400 заходів на шляху євроінтеграції.

«Тому ми дуже уважно разом з парламентом, з парламентарями відслідковуємо реалізацію цих заходів, щоб чітко йти за планом і у графіку нашої євроінтеграції, наших реформ. Бо євроінтеграція та отримання фінансової допомоги дуже взаємопов’язані», — розповів Шмигаль. 

«Ми хочемо бути готовими не пізніше кінця 2025 року до вступу до ЄС, але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до ЄС має бути невід'ємною частиною справедливого минулого. Це, власне, наша стратегічна мета, про яку ми говоримо, яку ми декларуємо», — підкреслив прем`єр.

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