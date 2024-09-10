Будівництво третьої лінії фортифікацій завершено, виробництво зброї зросло у два рази від 2023 року, — Шмигаль

Будівництво третьої лінії фортифікацій завершено, виробництво зброї зросло у два рази від 2023 року.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua.

«Перше – оборона, обороноздатність. В цій частині ключові завдання: виробництво зброї, фінансування і будівництво наших фортифікацій. У повній мірі забезпечуємо це фінансування. Крім цього, ми допомогли Збройним силам будувати третю лінію фортифікацій. Спільно з обласними військовими адміністраціями проєкт завершено, профінансовані значні кошти. А саме, близько 40 мільярдів гривень цього року ми профінансували на будівництво фортифікацій третьої лінії», — заявив голова уряду.

Шмигаль нагадав, що першу та другу лінії будували Збройні сили за рахунок бюджету Міністерства оборони. Третя лінія з бетонними спорудами фортифікації будувалась за рахунок державного бюджету за допомогою обласних військових адміністрацій.

«Ще один пріоритет – безперебійне фінансування всіх потреб сил безпеки оборони. Від зарплат до дронів. Ми також над цим активно працюємо.У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази.І за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо», — наголосив він.

Шмигаль запевнив, що виробництво дронів продовжує зростати.

«Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, для підприємств.Крім цього, цього року приділили увагу і створили ринок озброєнь для дронів, власне боєприпасів. Відповідно, плюс один мільйонів дронів законтрактовано вже в цьому році. Тобто ми будемо мати понад один мільйон», — додав він.

Також, за його словами, зростає виробництво снарядів.

«Це не лише боєприпаси для дронів, ми працюємо над виробництвом власних боєприпасів для артилерії. Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом з партнерами по всьому світу. Це буде виробництво зброї за рахунок партнерів. Тут почали роботу і є вже перші домовленості. Є, по-перше, Європейський фонд, через нього можуть фінансуватись і фінансується закупівля зброї для України. Але для нас важливо, щоб ці кошти були спрямовані на фінансування українського виробництва», — додав він.