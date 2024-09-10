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Шмигаль: зиму точно пройдемо, першочергові об'єкти енергетики захищені уже на 85%

Прогнозувати, по скільки годин не буде світла, прем'єр не буде. 

Шмигаль: зиму точно пройдемо, першочергові об'єкти енергетики захищені уже на 85%
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні неможливо сказати, скільки годин не буде світла в українців взимку і чи будуть ці відключення. Росіяни мають свої терористичні плани – знищення енергетичної інфраструктури. Україна до цього готується, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на річній пресконференції. 

Він упевнений, що "цю зиму ми точно пройдемо". Також голова уряду нагадав слова президента, який закликав "не піаритися" на енергетиці. 

"В яких умовах ми будемо її проходити – буде видно по мірі того, як ми будемо рухатися в цей зимовий опалювальний сезон. І сьогодні пророкувати і робити сенсаційні заяви неправильно, і ми так з вами робити не будемо", – сказав він.

Для стабільного проходження зими Україна захищає енергооб'кти першим та другим рівнями захисту.

"Перший рівень захисту – габіони з піском", – пояснив він. 

Другий рівень – залізобетонні конструкції, що здатні витримати прямі удари дронів та уламки ракет. 

"На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені Укренерго, уже захищені", – сказав він.

На це Україна виділила 19 млрд, ще 13 млрд дали міжнародні партнери. 

Окремо газовидобувні і нафтові підприємтсва облаштували захист першого і другого рівня.

"І плюс – активний захист. ППО. Об'єкти інфраструктури попадають в захист комплексів Patriot, SAMPT-T, Hawk. Всі ці речі координуються з нашими військовими. Є захищеними загальною системою протиповітряного покриття. А також кожен об'єкт захищається мобільними групами, а також виділяються такі індивідуальні об'єктні заасоби протиповітняого захисту, такі як Gepard. І інші засоби зенітного прикриття об'єктів. Крім цього, ми кожен об'єкт захистили РЕБ", – сказав він. 

Також в найбільш постраждалих регіонах, як у Харківській області, де росіяни знищили всі ТЕЦ, ставлять мобільні котельні. 

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