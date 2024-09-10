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Уночі ППО збила 38 із 46 запущених Росією "шахедів"

Росія також запустила ракети "Іскандер-М" та Х-31П.

Уночі ППО збила 38 із 46 запущених Росією "шахедів"
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 10 вересня 2024 року українська протиповітряна оборона збила 38 із 46 запущених Росією "шахедів".

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил України, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу", – зазначили у Повітряних силах.

Російські окупанти завдали удару також балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. "Шахеди" запускали із Курська та Єйська.

Збиті &quot;шахеди&quot; 10.09.2024
Фото: Повітряні сили України
Збиті "шахеди" 10.09.2024

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. 

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Уночі російська армія намагалася атакувати Київ безпілотниками. Дрони летіли на столицю з різних напрямків декількома групами. Захисники збили всі ворожі цілі. 

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