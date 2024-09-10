На Харківщині за два місяці планують здати підземну школу

Також школа працюватиме в режимі укриття.

В одному з селищ Харківського району будують підземну школу, в якій зможуть навчатися в одну зміну 150 дітей, об’єкт мають здати за два місяці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

“Складний об’єкт з точки зору будівельної частини, інженерії, багато замовлених нюансів, зокрема, щодо інклюзивності - це ліфти. Енергетика, електрика, повна автономність. Плануємо завершити роботи за два місяці”, - сказав Синєгубов.

Він додав, що ця школа використовуватиметься для навчання в кілька змін, при цьому в одну зміну можна навчати 150 дітей.

Цей об’єкт фактично подвійного призначення, як укриття він розрахований на 500 людей. Крім нього, в селищі немає жодного укриття.

Загалом наразі в процесі будівництва на Харківщині 6 захисних споруд для освітніх закладів.