Також проводиться робота спрямована на комплектацію бойових бригад та бригад резерву.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів глава держави у вечірньому відеозверненні 9 вересня, основними питаннями були захист енергетики і позицій на фронті від російських ударів.

"Провів Ставку. Кілька ключових питань. Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи "Богдани", та забезпечення наших бригад технікою", — сказав він.

За словами Президента, у питанні захисту енергетики є чіткі терміни та вимоги по кожному обʼєкту, його фізичному захисту й по прикриттю з повітря.

"Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", — підкреслив Зеленський.

Також, за словами Президента, наразі проводиться робота спрямована на комплектацію бойових бригад та бригад резерву.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України. Якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".