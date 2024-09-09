На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей

Внаслідок російських обстрілів 9 вересня в Донецькій області загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, у місті Гірник Курахівської громади загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

У селі Клебан-Бик Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. Також у селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.

Начальник ОВА закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися, щоб зберегти себе та своїх близьких.