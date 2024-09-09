Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей

Ще троє цивільних зазнали поранень.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок російських обстрілів 9 вересня в Донецькій області загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, у місті Гірник Курахівської громади загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

У селі Клебан-Бик Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. Також у селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.

Начальник ОВА закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися, щоб зберегти себе та своїх близьких.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies