На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей

Внаслідок російських обстрілів 9 вересня в Донецькій області загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, у місті Гірник Курахівської громади загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
У селі Клебан-Бик Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. Також у селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.
Начальник ОВА закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися, щоб зберегти себе та своїх близьких.
- З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 2011 людей, у тому числі 210 дітей.